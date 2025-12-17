Matteo Bardea 45° agli Europei di cross in Portogallo
Matteo Bardea si distingue agli Europei di cross in Portogallo, conquistando un brillante 45° posto. L’Italia si conferma protagonista con due vittorie consecutive a Lagoa, rafforzando la propria tradizione in questa disciplina. Un risultato che celebra il talento e la tenacia degli atleti italiani, mantenendo viva la passione per il cross in ambito europeo.
L’Italia vince due volte agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, con una doppia conferma dei successi dell’anno scorso. Nadia Battocletti è regina per la seconda volta di fila, padrona della gara senior, e diventano sei i titoli in carriera nella sua collezione straordinaria contando anche. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Domenica 14 dicembre a Lagoa Stefano e Marta inseguono la gloria nella staffetta mista. In gara anche Luigi Turrin, Matteo Bardea, Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) e Olivia Alessandrini (Bg 59 Oriocenter). x.com
