Mata e Grifone ancora nell' angusto deposito di via Catania Cacciotto | Attendiamo sistemazione dignitosa
Mata e Grifone, simboli della tradizione messinese, rimangono ancora nel deposito di via Catania, coperti da un tendone. La loro condizione attuale evidenzia la mancanza di una sistemazione adeguata, suscitando l’attesa di una soluzione dignitosa che valorizzi questi storici simboli della città.
Mata e Grifone ancora nell'angusto deposito di via Catania, coperti da un tendone. Una sistemazione che non rende giustizia alle due storiche figure allegoriche, simbolo della tradizione messinese. Sulla questione interviene ancora una volta il presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Miasmi nell’aria di Pontenuovo, disagio quotidiano e soluzione ancora lontana. L’assessore incontra i residenti della frazione magentina
Leggi anche: Grifone, vola ancora. C’è la pratica Camaiore
Lost Ships and Lonely Seas Epic True Tales from the High Seas
Il Natale e le Tradizioni L’Associazione Culturale “Mata e Grifone” “Li nuveni da nascita Santa” Un viaggio tra usi, costumi e tradizioni popolari del Santo Natale. Concerti Natalizi per immergersi ancora di più nella magia delle feste! Vi aspettiamo pe - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.