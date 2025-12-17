Mata e Grifone ancora nell' angusto deposito di via Catania Cacciotto | Attendiamo sistemazione dignitosa

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mata e Grifone, simboli della tradizione messinese, rimangono ancora nel deposito di via Catania, coperti da un tendone. La loro condizione attuale evidenzia la mancanza di una sistemazione adeguata, suscitando l’attesa di una soluzione dignitosa che valorizzi questi storici simboli della città.

Immagine generica

Mata e Grifone ancora nell'angusto deposito di via Catania, coperti da un tendone. Una sistemazione che non rende giustizia alle due storiche figure allegoriche, simbolo della tradizione messinese. Sulla questione interviene ancora una volta il presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Miasmi nell’aria di Pontenuovo, disagio quotidiano e soluzione ancora lontana. L’assessore incontra i residenti della frazione magentina

Leggi anche: Grifone, vola ancora. C’è la pratica Camaiore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lost Ships and Lonely Seas Epic True Tales from the High Seas

Video Lost Ships and Lonely Seas Epic True Tales from the High Seas

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.