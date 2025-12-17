Martinella il sempre verde non cancella le code
Martinella, il nuovo sistema sempre verde, affronta il suo primo test reale con intenso traffico, complicato dal maltempo e dagli acquisti prenatalizi. Nonostante le innovazioni, le code sulla viabilità rimangono una sfida, evidenziando le difficoltà di gestire il flusso veicolare in condizioni di grande afflusso e meteo avverso.
VIABILITÀ. Primo test «vero» per il nuovo assetto con tanto traffico, complici il maltempo e gli acquisti prenatalizi. Berlanda: «Servirà qualche giorno per valutare gli effetti». Lievi miglioramenti solo nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
