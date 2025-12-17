Martinella il sempre verde non cancella le code

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martinella, il nuovo sistema sempre verde, affronta il suo primo test reale con intenso traffico, complicato dal maltempo e dagli acquisti prenatalizi. Nonostante le innovazioni, le code sulla viabilità rimangono una sfida, evidenziando le difficoltà di gestire il flusso veicolare in condizioni di grande afflusso e meteo avverso.

martinella il sempre verde non cancella le code

© Ecodibergamo.it - Martinella, il «sempre verde» non cancella le code

VIABILITÀ. Primo test «vero» per il nuovo assetto con tanto traffico, complici il maltempo e gli acquisti prenatalizi. Berlanda: «Servirà qualche giorno per valutare gli effetti». Lievi miglioramenti solo nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Martinella, sempre verde dal 15 dicembre. Lavori nel 2026, pronti fondi e protocollo

Leggi anche: Filobus 90-91 senza ostacoli sulla circonvallazione: test per avere sempre semaforo verde

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

martinella verde cancella codeMartinella, il «sempre verde» non cancella le code - Alla Martinella primo test «vero» per il nuovo assetto con tanto traffico, complici il maltempo e gli acquisti prenatalizi. ecodibergamo.it

Martinella, salta il test dell’ora di punta. Oggi i primi effetti del «verde continuo» - Il nuovo assetto alla Martinella è partito nella tarda mattinata del 15 dicembre. ecodibergamo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.