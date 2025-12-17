Marsiglia il sogno passa da gennaio | De Zerbi chiede rinforzi

Marsiglia si prepara alla ripresa con ambizioni elevate. Dopo un inizio positivo, il club punta a rafforzare la rosa per mantenere il passo delle grandi e centrare obiettivi prestigiosi. De Zerbi ha richiesto rinforzi strategici, consapevole che il mercato di gennaio potrebbe fare la differenza. Con una classifica promettente e grandi sfide ancora da affrontare, l’OM si gioca il tutto per tutto in una stagione che potrebbe rivelarsi indimenticabile.

