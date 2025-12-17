Marsiglia il sogno passa da gennaio | De Zerbi chiede rinforzi
Marsiglia si prepara alla ripresa con ambizioni elevate. Dopo un inizio positivo, il club punta a rafforzare la rosa per mantenere il passo delle grandi e centrare obiettivi prestigiosi. De Zerbi ha richiesto rinforzi strategici, consapevole che il mercato di gennaio potrebbe fare la differenza. Con una classifica promettente e grandi sfide ancora da affrontare, l’OM si gioca il tutto per tutto in una stagione che potrebbe rivelarsi indimenticabile.
Il Marsiglia arriva alla pausa invernale con una classifica che invita a guardare in alto. Terzo in campionato, a cinque punti dal sorprendente Lens capolista, ancora pienamente in corsa per i playoff di Champions League e con una finale di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain all’orizzonte, l’OM ha davanti a sé una stagione che può ancora diventare memorabile. Un contesto che pochi mesi fa sembrava lontano. E che oggi porta una firma precisa: Roberto De Zerbi. Una stagione ancora tutta da giocare. I numeri raccontano di una squadra viva su più fronti. In Ligue 1, il Marsiglia resta agganciato al treno di testa. 🔗 Leggi su Como1907news.com
