Marquis Dolford & the Capital Gospel Group in concerto al Teatro Europa di Aprilia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivi l’atmosfera natalizia con un evento unico: Marquis Dolford & the Capital Gospel Group in concerto al Teatro Europa di Aprilia. Un’occasione speciale per immergersi nelle emozioni vibranti del gospel, tra melodie coinvolgenti e spirito di festa. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica che desiderano celebrare il Natale con ritmo, energia e tanta emozione.

Immagine generica

Quale periodo è il migliore per ascoltare un coro gospel se non quello natalizio? Infatti anche il Teatro Europa di Aprilia si appresta a vivere la magica atmosfera di Natale e le vibranti suggestioni del gospel in un concerto imperdibile per gli amanti del genere.Domenica 21 dicembre alle ore 18. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: The New York City Gospel Choir in concerto al Teatro Centrale di San Bonifacio

Leggi anche: Concerto di Natale – “Rejoice Gospel Choir feat. Karima X LILT” al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tournée sarda per i “Marquis Dolford &amp; The Capital Gospel Group” - Il "Gospel" statunitense arriva nel Nord Sardegna a ridosso del Natale per emozionare in una straordinaria tournée con le sue magiche melodie. unionesarda.it

Sardinian tour for “Marquis Dolford &amp; The Capital Gospel Group” - The American "Gospel" arrives in Northern Sardinia just before Christmas to thrill in an extraordinary tour with its magical melodies. unionesarda.it

Concerto Marquis Dolford &amp; The Capital Gospel Group Ravenna il 01 gennaio 2026 - Info e biglietti per il concerto di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group a Ravenna il 01 gennaio 2026. rockol.it

Rev. Robert Ampiah-Kwofi What we Worship Evangel Cathedral

Video Rev. Robert Ampiah-Kwofi What we Worship Evangel Cathedral

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.