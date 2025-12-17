Marquis Dolford & the Capital Gospel Group in concerto al Teatro Europa di Aprilia
Vivi l’atmosfera natalizia con un evento unico: Marquis Dolford & the Capital Gospel Group in concerto al Teatro Europa di Aprilia. Un’occasione speciale per immergersi nelle emozioni vibranti del gospel, tra melodie coinvolgenti e spirito di festa. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica che desiderano celebrare il Natale con ritmo, energia e tanta emozione.
Quale periodo è il migliore per ascoltare un coro gospel se non quello natalizio? Infatti anche il Teatro Europa di Aprilia si appresta a vivere la magica atmosfera di Natale e le vibranti suggestioni del gospel in un concerto imperdibile per gli amanti del genere.Domenica 21 dicembre alle ore 18. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: The New York City Gospel Choir in concerto al Teatro Centrale di San Bonifacio
Leggi anche: Concerto di Natale – “Rejoice Gospel Choir feat. Karima X LILT” al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano
Tournée sarda per i “Marquis Dolford & The Capital Gospel Group” - Il "Gospel" statunitense arriva nel Nord Sardegna a ridosso del Natale per emozionare in una straordinaria tournée con le sue magiche melodie. unionesarda.it
Sardinian tour for “Marquis Dolford & The Capital Gospel Group” - The American "Gospel" arrives in Northern Sardinia just before Christmas to thrill in an extraordinary tour with its magical melodies. unionesarda.it
Concerto Marquis Dolford & The Capital Gospel Group Ravenna il 01 gennaio 2026 - Info e biglietti per il concerto di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group a Ravenna il 01 gennaio 2026. rockol.it
Rev. Robert Ampiah-Kwofi What we Worship Evangel Cathedral
ETES. The Edwin Hawkins Singers · Oh Happy Day. Marquis Dolford & The Capital Gospel Group Summarte Venerdì 26 dicembre 2025, ore 21:00 A partire da 26,5€ Marquis Dolford porta sul palco una delle espressioni più autentiche del gospel cont - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.