Mario Rui | Gasperini ha trasmesso identità Per lo Scudetto c’è anche la Roma
Mario Rui riflette sull'influenza di Gasperini nel suo percorso e sulla corsa allo Scudetto, evidenziando anche il ruolo della Roma. L'esperienza con i giallorossi nella stagione 2016/2017, interrotta da un infortunio grave, resta un capitolo importante della sua carriera e un punto di riflessione sul presente.
Nella stagione 20162017 Mario Rui ha vestito la maglia della Roma, collezionando però poche presenze anche a causa della lesione del legamento crociato. Il terzino portoghese, attualmente svincolato, ha rilasciato un'intervista a Rai Radio 1, dove si è espresso sul campionato italiano: "Mi aspettavo questo equilibrio in Serie A. Tante squadre si sono rinformate coi calciatori, altre con gli arrivi di nuovi allenatori. Mi aspettavo una stagione così bella e intensa". Riguardo invece nello specifico la formazione di Gasperini: "La Roma resta una squadra fortissima, al di là delle annate più o meno positive.
Leggi anche: Gasperini nel post partita di Roma Udinese: «Essere primi è un bel regalo ai tifosi, ma non parliamo di scudetto. Indubbiamente stiamo bene anche se ci sono squadre che…»
Leggi anche: Berisha punta sulla Roma per lo scudetto: «Auguro a Gasperini di riuscire a vincerlo, anche se prevedo un finale di stagione…»
