Mario Gerini alla presidenza di Confindustria Liguria

Mario Gerini è stato nominato nuovo presidente di Confindustria Liguria. Con un passato come presidente di Confindustria La Spezia e attualmente alla guida di Edilizia Tirrena Spa, la sua nomina segna un nuovo capitolo per l'organizzazione imprenditoriale della regione.

Mario Gerini è il nuovo presidente di Confindustria Liguria. Gerini è presidente e amministratore delegato di Edilizia Tirrena Spa, oltre ad aver già ricoperto il ruolo di presidente di Confindustria La Spezia. Con una solida esperienza imprenditoriale, Gerini porta nella nuova carica una conoscenza approfondita delle dinamiche produttive locali e delle sfide che attendono il tessuto industriale della Liguria nei prossimi anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

