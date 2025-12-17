Marika Longo è il nuovo presidente dall' Unione dei Giovani Commercialisti di Foggia

Marika Longo è stata eletta come nuovo presidente dell’Unione dei Giovani Commercialisti di Foggia, la principale associazione di giovani professionisti nel settore. La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per il ruolo dei giovani commercialisti nella regione, promuovendo iniziative e opportunità di crescita professionale.

È Marika Longo il nuovo presidente dell’Unione dei Giovani Commercialisti di Foggia, la più importante associazione di giovani commercialisti sul territorio. L’elezione è avvenuta lo scorso lunedì, 15 dicembre, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Rinnovo del Consiglio Direttivo – Unione di Foggia Ieri si è rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Unione di Foggia. Con grande piacere rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Marika Longo, eletta Presidente, e a tutto il nuovo Direttiv - facebook.com facebook