Marika Longo è il nuovo presidente dall' Unione dei Giovani Commercialisti di Foggia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marika Longo è stata eletta come nuovo presidente dell’Unione dei Giovani Commercialisti di Foggia, la principale associazione di giovani professionisti nel settore. La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per il ruolo dei giovani commercialisti nella regione, promuovendo iniziative e opportunità di crescita professionale.

Immagine generica

È Marika Longo il nuovo presidente dell’Unione dei Giovani Commercialisti di Foggia, la più importante associazione di giovani commercialisti sul territorio. L’elezione è avvenuta lo scorso lunedì, 15 dicembre, nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Confindustria, Danese nuovo presidente: "Priorità ai giovani imprenditori e alla comunità"

Leggi anche: I giovani costruttori foggiani hanno un nuovo presidente: è Stefano Sebastiano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

UNKNOWN CHINA Natural Wonders and Megaprojects

Video UNKNOWN CHINA Natural Wonders and Megaprojects

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.