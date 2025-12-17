Mariah Carey da record | è lei la regina della musica di Natale
Mariah Carey si conferma come la regina indiscussa della musica natalizia, stabilendo record e lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale. La sua canzone
Nel panorama della musica pop esistono grandi successi, successi generazionali e poi fenomeni ciclici. All I Want for Christmas Is You appartiene a quest’ultima, speciale categoria: non solo una hit, ma un evento annuale, capace di rinascere ogni dicembre e dominare il mercato come se fosse sempre nuova. A trent’anni dalla sua uscita, il brano di Mariah Carey non è semplicemente la canzone di Natale più famosa di sempre: è un caso di studio sull’evoluzione dell’industria musicale. Pubblicata nel 1994 all’interno dell’album Merry Christmas, la canzone nasce in un’epoca completamente diversa: niente streaming e classifiche dominate dalle vendite di cd e dai passaggi radiofonici. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Nuova musica venerdì: mariah carey, young thug e doja cat lanciano album attesi
Leggi anche: I migliori alberi di Natale in assoluto per la tua casa, così belli che anche Mariah Carey li approverebbe
MARIAH CAREY Top Of Divas Hits 2024 Most Popular Hits Playlist
Mariah Carey e il record di Natale: All I Want for Christmas Is You entra nella storia - Mariah Carey celebra le 20 settimane al numero uno di All I Want for Christmas Is You, nuovo record assoluto nella Hot 100. msn.com
Musica natalizia, Mariah Carey ha nuovamente battuto tutti i record - Mariah Carey ha nuovamente battuto tutti i record della musica natalizia: la sua hit natalizia «All I Want for Christmas Is You» ha mantenuto la prima ... msn.com
Nella top 5 della classifica FIMI dei singoli uscita il 12 dicembre, c’erano ben 4 canzoni di Natale, decisamente in anticipo sui tempi. I nomi e i titoli sono sempre gli stessi: Mariah Carey, gli Wham! e Dean Martin, nonostante continuino a uscire nuovi pezzi a te - facebook.com facebook
Il tutto è avvenuto durante una delle date della residency natalizia di Mariah Carey #MariahCarey #AllIWantForChristmasIsYou #Rihanna x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.