Mariah Carey da record | è lei la regina della musica di Natale

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mariah Carey si conferma come la regina indiscussa della musica natalizia, stabilendo record e lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale. La sua canzone

mariah carey da record 232 lei la regina della musica di natale

© Panorama.it - Mariah Carey da record: è lei la regina della musica di Natale

Nel panorama della musica pop esistono grandi successi, successi generazionali e poi fenomeni ciclici. All I Want for Christmas Is You appartiene a quest’ultima, speciale categoria: non solo una hit, ma un evento annuale, capace di rinascere ogni dicembre e dominare il mercato come se fosse sempre nuova. A trent’anni dalla sua uscita, il brano di Mariah Carey non è semplicemente la canzone di Natale più famosa di sempre: è un caso di studio sull’evoluzione dell’industria musicale. Pubblicata nel 1994 all’interno dell’album Merry Christmas, la canzone nasce in un’epoca completamente diversa: niente streaming e classifiche dominate dalle vendite di cd e dai passaggi radiofonici. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Nuova musica venerdì: mariah carey, young thug e doja cat lanciano album attesi

Leggi anche: I migliori alberi di Natale in assoluto per la tua casa, così belli che anche Mariah Carey li approverebbe

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

MARIAH CAREY Top Of Divas Hits 2024 Most Popular Hits Playlist

Video MARIAH CAREY Top Of Divas Hits 2024 Most Popular Hits Playlist

mariah carey record 232Mariah Carey e il record di Natale: All I Want for Christmas Is You entra nella storia - Mariah Carey celebra le 20 settimane al numero uno di All I Want for Christmas Is You, nuovo record assoluto nella Hot 100. msn.com

mariah carey record 232Musica natalizia, Mariah Carey ha nuovamente battuto tutti i record - Mariah Carey ha nuovamente battuto tutti i record della musica natalizia: la sua hit natalizia «All I Want for Christmas Is You» ha mantenuto la prima ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.