Mariah Carey si conferma come la regina indiscussa della musica natalizia, stabilendo record e lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale. La sua canzone

© Panorama.it - Mariah Carey da record: è lei la regina della musica di Natale

Nel panorama della musica pop esistono grandi successi, successi generazionali e poi fenomeni ciclici. All I Want for Christmas Is You appartiene a quest’ultima, speciale categoria: non solo una hit, ma un evento annuale, capace di rinascere ogni dicembre e dominare il mercato come se fosse sempre nuova. A trent’anni dalla sua uscita, il brano di Mariah Carey non è semplicemente la canzone di Natale più famosa di sempre: è un caso di studio sull’evoluzione dell’industria musicale. Pubblicata nel 1994 all’interno dell’album Merry Christmas, la canzone nasce in un’epoca completamente diversa: niente streaming e classifiche dominate dalle vendite di cd e dai passaggi radiofonici. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Nuova musica venerdì: mariah carey, young thug e doja cat lanciano album attesi

Leggi anche: I migliori alberi di Natale in assoluto per la tua casa, così belli che anche Mariah Carey li approverebbe

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

MARIAH CAREY Top Of Divas Hits 2024 Most Popular Hits Playlist

Mariah Carey e il record di Natale: All I Want for Christmas Is You entra nella storia - Mariah Carey celebra le 20 settimane al numero uno di All I Want for Christmas Is You, nuovo record assoluto nella Hot 100. msn.com