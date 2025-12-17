Maria Katiane cade dal 10° piano e muore arrestato il marito | al funerale aveva abbraccia la bara

La tragica perdita di Maria Katiane, influencer di 25 anni, ha sconvolto la comunità. Caduta dal decimo piano, il marito è stato arrestato e il suo dolore si è espresso nell’abbraccio alla bara durante il funerale. Le circostanze rimangono avvolte nel mistero, con sospetti e versioni contrastanti, mentre il silenzio avvolge questa drammatica vicenda.

La morte della 25enne influencer avvolta nel silenzio e nei sospetti. La versione iniziale parlava di suicidio dopo una lite coniugale. Ma oggi, a distanza di giorni, la vicenda della morte dell' influencer Maria Katiane Gomes da Silva, 25 anni, appare sempre più come un possibile femminicidio. La giovane content creator brasiliana è morta il 29 novembre, dopo essere precipitata dal decimo piano dell'appartamento in cui viveva con il marito a San Paolo. Quando i soccorsi arrivarono sul posto, trovarono il corpo della ragazza tra le braccia del compagno, Alex Leandro Bispo dos Santos, 40 anni, che dichiarò agli agenti che Maria si era tolta la vita.

