Marco Simone | Milan e Napoli restano grandi

Marco Simone analizza lo stato attuale del calcio italiano, sottolineando la forza e la grandezza di Milan e Napoli. Ricorda anche un episodio legato a un giocatore dell’Inter del ’93, offrendo spunti di riflessione sul valore delle squadre e delle generazioni passate e presenti. Un’analisi che mette in luce l’evoluzione del calcio italiano e le sue protagoniste.

. “Chi mi assomiglia? Un giocatore dell’Inter, del ’93 mi colpì questo!”. Marco Simone e la Supercoppa: le parole dell’ex attaccante del Milan alla vigilia del match di apertura del torneo tra i rossoneri e il Napoli.. È stato il  pioniere delle Supercoppe italiane all’estero. Estate  1993,  Washington,  Milan–Torino.  Marco Simone  segnò il gol decisivo che portò il trofeo ai  rossoneri.. l’ex attaccante ricorda su  La Gazzetta dello Sport  quella prima volta e analizza il  calcio attuale, tra  equilibrio in campionato,  pronostici  e riflessioni su  Allegri,  Conte  e i  campioni di oggi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

