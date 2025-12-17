Marco Simone | Milan e Napoli restano grandi
Marco Simone analizza lo stato attuale del calcio italiano, sottolineando la forza e la grandezza di Milan e Napoli. Ricorda anche un episodio legato a un giocatore dell’Inter del ’93, offrendo spunti di riflessione sul valore delle squadre e delle generazioni passate e presenti. Un’analisi che mette in luce l’evoluzione del calcio italiano e le sue protagoniste.
. “Chi mi assomiglia? Un giocatore dell’Inter, del ’93 mi colpì questo!”. Marco Simone e la Supercoppa: le parole dell’ex attaccante del Milan alla vigilia del match di apertura del torneo tra i rossoneri e il Napoli.. È stato il pioniere delle Supercoppe italiane all’estero. Estate 1993, Washington, Milan–Torino. Marco Simone segnò il gol decisivo che portò il trofeo ai rossoneri.. l’ex attaccante ricorda su La Gazzetta dello Sport quella prima volta e analizza il calcio attuale, tra equilibrio in campionato, pronostici e riflessioni su Allegri, Conte e i campioni di oggi. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Filippo Galli racconta una serata di giochi a casa dell’ex compagno nel Milan Marco Simone: “A un certo punto dopo cena giocammo a nascondino, c’era anche George Weah…” Quanto accadde dopo è storia: https://fanpa.ge/LWTZ0 - facebook.com facebook
