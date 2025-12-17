Marco Simone e la Supercoppa | Partite secche pronostici impossibili Milan e Napoli restano grandi Chi mi assomiglia? Un giocatore dell’Inter del ’93 mi colpì questo!

Marco Simone commenta la Supercoppa, sottolineando l’imprevedibilità delle partite secche e riconoscendo la grandezza di Milan e Napoli. Alla vigilia del primo match tra i rossoneri e i partenopei, l’ex attaccante riflette sui pronostici e ricorda un giocatore dell’Inter del ’93 che gli ha lasciato il segno.

© Calcionews24.com - Marco Simone e la Supercoppa: «Partite secche, pronostici impossibili. Milan e Napoli restano grandi. Chi mi assomiglia? Un giocatore dell’Inter, del ’93 mi colpì questo!» Marco Simone e la Supercoppa: le parole dell’ex attaccante del Milan alla vigilia del match di apertura del torneo tra i rossoneri e il Napoli È stato il pioniere delle Supercoppe italiane all’estero. Estate 1993, Washington, Milan–Torino. Marco Simone segnò il gol decisivo che portò il trofeo ai rossoneri. Oggi, alla vigilia della semifinale di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna Leggi anche: Napoli-Milan (Supercoppa, giovedì 18 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025 Simone: "Allegri è bravo, ma basta parlare di quarto posto. Il Milan deve puntare a vincere" - L’ex attaccante rossonero: "Davano per “cotto” Max e invece è un tecnico che porta risultati. msn.com

Supercoppa italiana su Sky e NOW e Marco Belinelli nuovo Ambassador di Sky Sport Basket - La grande stagione del basket italiano parte dalla Frecciarossa Supercoppa 2025: domani, sabato 27 settembre, e domenica 28 appuntamento su Sky e in streaming su NOW per il primo atto della nuova ... iltempo.it

Filippo Galli racconta una serata di giochi a casa dell’ex compagno nel Milan Marco Simone: “A un certo punto dopo cena giocammo a nascondino, c’era anche George Weah…” Quanto accadde dopo è storia: https://fanpa.ge/LWTZ0 - facebook.com facebook

"marco simone" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.