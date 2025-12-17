Marco Masini tour 2026 al Palazzo dello Sport
Il 2026 si preannuncia un anno imperdibile per i fan di Marco Masini, con un tour che toccherà i principali Palasport italiani. Tra le tappe, il 13 novembre il cantautore sarà al Palazzo dello Sport di Roma, pronto a emozionare il pubblico con la sua musica e la sua grinta. Un appuntamento da non perdere per vivere un’esperienza unica e coinvolgente.
Il 2026 per Marco Masini si preannuncia intenso con 5 date evento nei Palasport: il 13 novembre sarà al Palazzo dello Sport di Roma.La notizia arriva subito dopo la conclusione del tour “Ci vorrebbe ancora il mare", che tra luglio e dicembre di quest’anno ha portato l’artista sui palchi di tutta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
