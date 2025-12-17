Marco D’Ilario è il nuovo country manager per l’Italia di Emirates

A partire dal 1° gennaio 2026, Marco D’Ilario assumerà il ruolo di Country Manager per l’Italia di Emirates. Con questa nomina, sarà incaricato di guidare le attività commerciali, consolidare le partnership strategiche e favorire lo sviluppo del network della compagnia nel nostro Paese.

Dal 1° gennaio 2026, Marco D’Ilario assumerà il ruolo di Country Manager per l’Italia di Emirates. Nel nuovo incarico, D’ilario sarà responsabile di guidare le operazioni commerciali, rafforzare le relazioni strategiche e sostenere la crescita del business della compagnia nel Paese. Con oltre 26 anni di esperienza maturata in contesti internazionali e in settori quali aviazione, logistica, tecnologia e hospitality, Marco D’ilario porta in Emirates una profonda conoscenza dei mercati complessi e altamente competitivi. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano, tra cui: Chief Commercial Officer di Livingston Airlines;. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

