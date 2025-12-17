Marchetti | Dovevo andare a Napoli al posto di Meret con Cellino ho subito un mobbing camuffato

Federico Marchetti condivide i momenti difficili della sua carriera, rivelando come la fede gli abbia dato la forza di affrontare le sfide. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere ha raccontato le esperienze di mobbing e le difficoltà vissute, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e il percorso di riscatto personale.

L’ex portiere Federico Marchetti è riuscito a sconfiggere la depressione grazie alla fede e ha raccontato i suoi momenti più bui in carriera in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Marchetti. La fede ha fatto sempre parte della sua vita. «Potrei farle tanti esempi in cui mi ha salvato, ma gliene voglio citare uno. Quando avevo vent’anni, ero in macchina con due compagni di squadra e un tir invase la nostra corsia. Ho visto la morte in faccia. Poi c’è stato come un bagliore e ci siamo salvati. È stato un intervento divino. Eravamo in mezzo alle fiamme, ma illesi». Dieci anni dopo, poi, lei ha dovuto affrontare un periodo difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

