Marcheno omicidio di Mario Bozzoli | assolto Oscar Maggi

Oscar Maggi, ex operaio della fonderia di Marcheno, è stato assolto dall'accusa di omicidio volontario in concorso per la morte di Mario Bozzoli. La decisione della giustizia ha portato alla sua totale assoluzione, chiudendo un capitolo giudiziario legato a uno dei casi più discussi della zona.

Oscar Maggi, ex operaio della fonderia di Marcheno, è stato assolto dall’accusa di omicidio volontario in concorso per la morte di Mario Bozzoli. La sentenza stabilisce, dunque, che il delitto sarebbe stato compiuto dal nipote Giacomo senza il coinvolgimento di terze persone.Per Maggi il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

