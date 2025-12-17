Marchegiani | Milan cali di attenzione con le piccole? Ecco cosa penso

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento con Sky Sport, Luca Marchegiani ha analizzato il rendimento del Milan di Allegri, evidenziando i cali di attenzione nelle partite contro le squadre più piccole. Le sue riflessioni si concentrano sui punti critici della squadra rossonera, offrendo un’interpretazione approfondita delle cause e delle conseguenze di queste flessioni nel contesto di un campionato sempre più competitivo.

marchegiani milan cali di attenzione con le piccole ecco cosa penso

© Pianetamilan.it - Marchegiani: “Milan, cali di attenzione con le piccole? Ecco cosa penso”

Intervenuto durante l'appuntamento con il club di Sky Sport, Luca Marchegiani ha voluto parlare del Milan di Allegri: la sua analisi dopo il match contro il Sassuolo a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: De Zerbi: «Il calcio è un lavoro pesante, ma non è vero che io alleni per me stesso! Marsiglia, Milan, Gasperini, la Serie A: ecco cosa penso»

Leggi anche: Albertini presenta il derby: «Inter e Milan sorprendenti. Chivu bravo, Allegri deve sistemare qualcosa. Leao-Pulisic? Ecco cosa penso»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Marchegiani: Milan cala di attenzione contro le piccole? No, penso che sia una questione di...; Milan Sassuolo, Marchegiani analizza i cali di attenzione dei rossoneri contro le ‘piccole’; Marchegiani parla di un Milan a due facce: dagli scontri diretti alle difficoltà con le piccole. Le sue parole.

marchegiani milan cali attenzioneMarchegiani: "Milan cala di attenzione contro le piccole? No, penso che sia una questione di rendimento meno di livello" - Il Club, l'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato il pari del Milan contro il Sassuolo rifacendosi anche a qualche dato relativo ... milannews.it

Marchegiani: "Milan, prestazione difensiva fondamentale. All'andata gara dominata tatticamente" - Ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della sfida tra il Milan e il Manchester United che inizierà tra pochissimo: "Al Milan basta non subire gol per passare e la prestazione ... m.tuttomercatoweb.com

Marchegiani svela il segreto del rigore parato da Maignan a Dybala: "Avevo lo stesso preparatore..." - Nel posticipo domenicale della decima giornata di Serie A, l'estremo difensore del Milan si è rivelato ancora una volta decisivo, parando il calcio ... corrieredellosport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.