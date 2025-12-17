Marcello Conti il pianista messinese che conquista l’Europa | suo il premio al Johnny R?ducanu Jazz Festival
Marcello Conti, giovane talento messinese nato nel 1997, si distingue nel panorama jazz europeo con la sua musica coinvolgente e raffinata. La sua vittoria alla XII edizione del Johnny Raducanu International Jazz Festival a Braila, Romania, conferma il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico internazionale. Un riconoscimento importante che segna un passo significativo nella sua promettente carriera musicale.
Marcello Conti, pianista jazz nato a Messina nel 1997, è il vincitore della XII edizione del Johnny Răducanu International Jazz Festival, prestigiosa rassegna-concorso svoltasi a Brăila, in Romania, dal 12 al 14 dicembre 2025. Il riconoscimento, assegnato al termine delle esibizioni e dei.
