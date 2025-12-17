Maomettani resi incriticabili in Uk in nome della lotta contro l’odio

Il Regno Unito ha introdotto nuove misure per tutelare le persone percepite come musulmane, riducendo le critiche ai Maomettani. Questa decisione suscita dibattiti sulla libertà di espressione e sulla lotta contro l'odio, in un contesto in cui il paese si è sempre presentato come un esempio di multietnicità e inclusione.

© Laverita.info - Maomettani resi incriticabili in Uk in nome della lotta contro l'odio Nuovo bavaglio del governo per difendere le «persone percepite come musulmane». Per anni il Regno Unito si è presentato come una sorta di Eden multietnico che, magicamente, sarebbe rimasto incontaminato da razzismo e discriminazione. Salvo poi accorgersi che la politica delle porte spalancate ha prodotto i consueti frutti dell'immigrazione selvaggia: criminalità, ghettizzazione, terrorismo. La rabbia popolare, com'è noto, è infine esplosa nelle strade e nelle piazze, con proteste di massa che hanno messo Sir Keir Starmer all'angolo.

