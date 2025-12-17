Manovre azzardate e sosta selvaggia caos viabilità tra incidenti e rimozioni

Le strade di Aversa si stanno confrontando con un aumento di manovre azzardate e sosta selvaggia, generando caos e disagi alla viabilità. Questa mattina, un incidente si è verificato sulla Variante, vicino all’incrocio con via Pelliccia, evidenziando le criticità del traffico locale e le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida.

Incidente sulla Variante ad Aversa, nei pressi dell'incrocio con via Pelliccia. E' accaduto nel corso della mattinata.L'incidente dopo la manovra azzardataDa quanto si apprende un'auto avrebbe tentato un'inversione di marcia al termine di un'isola spartitraffico dove sono stati, di recente.

Divieti di sosta e degrado fuori controllo visti dal bus

