Manovravia emendamento FdI su contante
Nella manovra economica, l'emendamento di FdI che prevedeva un'imposta di bollo di 500 euro sui pagamenti in contanti superiori a 5.000 euro è stato ritirato. La proposta, inizialmente prevista dal primo gennaio 2026, non sarà più considerata nel testo attuale della manovra.
11.08 E' stato ritirato l'emendamento di FdI, che introduceva dal primo gennaio 2026 una imposta speciale di bollo, di 500 euro, sui pagamenti effettuati in denaro contante in Italia per un importo compreso tra 5.000 e 10.000 euro. La proposta alzava di fatto il tetto attuale all'uso del contante: oggi si può pagare cash fino a 5.000 euro, oltre questa soglia bisogna obbligatoriamente ricorrere a forme di pagamento tracciabili (carte o bonifico). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Manovra: Romeo, 'su affitti brevi nostro emendamento per rimettere le cose a posto'
Leggi anche: Manovra, il Ponte sullo Stretto non si farà nel 2025: emendamento Pd per liberare i soldi destinati ai lavori
Manovra, dal Pos alle pensioni ecco cosa cambia
Fratelli d’Italia ritira l’emendamento che raddoppia il tetto al contante a 10mila euro - Ritirato l'emendamento FdI che prevedeva un'imposta di bollo di 500 euro per pagamenti in contanti tra 5mila e 10mila euro ... ilfattoquotidiano.it
Manovra: ritirato l'emendamento di FdI sul contante fino a 10mila euro - Niente di fatto al momento per l'innalzamento del tetto del contante sopra l'attuale soglia di 5mila euro. ansa.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.