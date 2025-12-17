Manovra stretta sulle pensioni | tempi più lunghi fino a 6 mesi E il riscatto della laurea varrà molto meno | Fisco imprese | le novità

Il governo ha annunciato una nuova stretta sulle pensioni, con tempi di attesa più lunghi fino a sei mesi e una riduzione del valore del riscatto della laurea. La manovra, contenuta in un maxi emendamento, mira a contenere la spesa pubblica e prevede risparmi di circa 2 miliardi entro il 2035.

Manovra, stretta sulle pensioni: tempi più lunghi fino a 6 mesi. E il riscatto della laurea varrà (molto) meno | Fisco, imprese: le novità

Il governo ha presentato un maxi emendamento che contiene una stretta sulla previdenza. A regime, nel 2035, farà risparmiare circa 2 miliardi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra stretta pensioni tempiIn Manovra arrivano la stretta sulle pensioni e il silenzio-assenso per il Tfr - Primi voti in Senato, l'ok dell'Aula atteso per il 23 dicembre. ansa.it

manovra stretta pensioni tempiManovra, stretta sulle pensioni anticipate: penalizzato chi esce prima - Doppia stretta in arrivo sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. unionesarda.it

