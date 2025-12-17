Manovra stretta sulle pensioni | tempi più lunghi fino a 6 mesi E il riscatto della laurea varrà molto meno | Fisco imprese | le novità

Il governo ha annunciato una nuova stretta sulle pensioni, con tempi di attesa più lunghi fino a sei mesi e una riduzione del valore del riscatto della laurea. La manovra, contenuta in un maxi emendamento, mira a contenere la spesa pubblica e prevede risparmi di circa 2 miliardi entro il 2035.

Manovra, stretta sulle pensioni anticipate: penalizzato chi esce prima - Doppia stretta in arrivo sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. unionesarda.it

Sfoglia la prima pagina di Gazzetta del Sud e… corri in edicola Per leggere vai su: https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ ll governo riscrive la manovra. Doppia stretta sulle pensioni Putin gela i sogni di pace: non cede sul Donbass e rifiuta la tregua di - facebook.com facebook

Manovra, stretta sulle pensioni anticipate: finestre più lunghe x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.