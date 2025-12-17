Manovra stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo
Il Governo Meloni ha presentato un maxi-emendamento alla Manovra, introducendo una stretta sui requisiti pensionistici. La revisione delle norme mira a rendere più rigorosi i criteri per l'accesso alla pensione, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e garantire la sostenibilità del sistema nel lungo termine.
Manovra, stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo. Il Governo Meloni vuole rendere più stringenti i requisiti per poter andare in pensione. L’intenzione è quella di intervenire sulle pensioni anticipate: da un lato, allungando i tempi della cosiddetta “finestra mobile” e, dall’altro, decurtando il contributo del riscatto della laurea al raggiungimento dei requisiti. Le novità sono state inserite, insieme ad altre misure, nel maxi-emendamento da 3,5 miliardi presentato dall’esecutivo per ritoccare la Legge di Bilancio 2026, da approvare entro la fine dell’anno. Il pacchetto di modifiche prevede anche nuovi fondi per le agevolazioni Zes (Zona economica speciale) e il Piano Transizione 5. 🔗 Leggi su Tpi.it
