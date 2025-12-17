Manovra seria e responsabile metterà i conti in sicurezza E aiuta la crescita del Paese

L'onorevole Marco Osnato presenta una manovra definita seria e responsabile, volta a mettere in sicurezza i conti pubblici e favorire la crescita economica del Paese. Con obiettivi ambiziosi, tra cui il contenimento del deficit al di sotto del 3%, la manovra include misure strategiche per sostenere l'equilibrio finanziario e lo sviluppo nazionale.

Onorevole Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera e responsabile economico di FdI, quali sono i punti qualificanti della manovra? «È seria e responsabile, orientata al rientro sotto il 3% di deficitPil ma con misure importanti. Per le famiglie il punto centrale è il taglio dell'aliquota Irpef al 33% fino a 50mila euro. Per le imprese il super ammortamento da 3,5 miliardi. A questo si affiancano misure trasversali come la defiscalizzazione dei premi di produttività, la detassazione degli straordinari festivi e notturni e degli aumenti contrattuali. Si aiuta il potere d'acquisto e allo stesso tempo si sostengono le imprese». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

