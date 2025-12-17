L'onorevole Marco Osnato presenta una manovra definita seria e responsabile, volta a mettere in sicurezza i conti pubblici e favorire la crescita economica del Paese. Con obiettivi ambiziosi, tra cui il contenimento del deficit al di sotto del 3%, la manovra include misure strategiche per sostenere l'equilibrio finanziario e lo sviluppo nazionale.

© Ilgiornale.it - "Manovra seria e responsabile, metterà i conti in sicurezza. E aiuta la crescita del Paese"

Onorevole Marco Osnato, presidente commissione Finanze della Camera e responsabile economico di FdI, quali sono i punti qualificanti della manovra? «È seria e responsabile, orientata al rientro sotto il 3% di deficitPil ma con misure importanti. Per le famiglie il punto centrale è il taglio dell'aliquota Irpef al 33% fino a 50mila euro. Per le imprese il super ammortamento da 3,5 miliardi. A questo si affiancano misure trasversali come la defiscalizzazione dei premi di produttività, la detassazione degli straordinari festivi e notturni e degli aumenti contrattuali. Si aiuta il potere d'acquisto e allo stesso tempo si sostengono le imprese». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Manovra: Gelmini (Nm), 'tra nostri emendamenti anche detrazione libri e apprendistato' - “Questa è una manovra seria, responsabile, pragmatica, che destina le poche risorse a disposizione lì dove serve, ovvero famiglie, imprese e ceto medio. lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra, Fnsi: «L'informazione va finanziata tutta. No al gioco delle tre carte» Il sindacato dei giornalisti alla vigilia della discussione sulla legge di Bilancio «I fondi per il settore vanno destinati in maniera seria alle aziende meritevoli, #ucsi x.com

Tg2. . Il dibattito sulla #manovra: per la maggioranza "seria e responsabile", per le opposizioni "solo tagli e tasse". La #BCE chiede chiarimenti sull'emendamento sulle riserve auree. Al #Tg2Rai ore 13,00 #9dicembre - facebook.com facebook