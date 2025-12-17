Manovra salta l’emendamento di FdI sull' innalzamento dei pagamenti in contante
Nella manovra finanziaria, è stato ritirato l'emendamento di Fratelli d'Italia, a firma Matteo Gelmetti, che prevedeva un'imposta sui pagamenti in contanti di importo elevato. La misura, inizialmente proposta, non sarà più discussa nel disegno di legge di bilancio.
È stato ritirato l’emendamento al disegno di legge di bilancio presentato da Fratelli d’Italia, a prima firma del deputato Matteo Gelmetti, che introduceva una nuova imposta sui pagamenti in contanti di importo elevato. La proposta prevedeva l’applicazione di un’imposta speciale di bollo pari a. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Tassa sull’oro da investimento: emendamento alla manovra per introdurre un’aliquota ridotta al 12,5%
Leggi anche: Manovra, Gelmetti (Fdi) ritira l’emendamento sull’obbligo di comunicare in anticipo l’adesione allo sciopero
Tetto contante a 10 mila euro non entra in Manovra, il limite resta a 5 mila con l'emendamento ritirato da FdI - Salta in Manovra l'innalzamento del tetto del contante a 10 mila euro, ritirato l'emendamento di FdI alla legge di Bilancio 2026 ... virgilio.it
Manovra, Liris (FdI) a MF: non ci sarà alcuna patrimoniale - Fratelli d’Italia è pronto ad accettare modifiche al ddl senza superare il tetto ... milanofinanza.it
Manovra, salta la commissione Bilancio prevista per oggi: è stallo sugli emendamenti x.com
