Manovra salta l’emendamento di FdI sull' innalzamento dei pagamenti in contante

Nella manovra finanziaria, è stato ritirato l'emendamento di Fratelli d'Italia, a firma Matteo Gelmetti, che prevedeva un'imposta sui pagamenti in contanti di importo elevato. La misura, inizialmente proposta, non sarà più discussa nel disegno di legge di bilancio.

È stato ritirato l’emendamento al disegno di legge di bilancio presentato da Fratelli d’Italia, a prima firma del deputato Matteo Gelmetti, che introduceva una nuova imposta sui pagamenti in contanti di importo elevato. La proposta prevedeva l’applicazione di un’imposta speciale di bollo pari a. 🔗 Leggi su Today.it

