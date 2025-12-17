Manovra il nodo è sulle pensioni Salvini | Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile
Il dibattito sulla manovra si concentra sulle pensioni, con Salvini che mette in guardia contro eventuali modifiche. Il leader della Lega sottolinea come non sia il momento di allungare l’età pensionabile o di rendere più complicato il riscatto degli anni di laurea, evidenziando le preoccupazioni di chi si trova a dover pianificare il proprio futuro previdenziale.
« Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile e rendere difficile riscattare gli anni di laurea. Già oggi gli italiani sono quelli che vanno in pensione in Europa più tardi degli altri». Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini rispondendo ad una domanda di Bruno Vespa, durante la trasmissione 5 minuti, sull’emendamento che prevede il restringimento del riscatto della laurea per l’età pensionabile. Un aspetto che anche la premier Meloni oggi a Camera e Senato ha ribadito verrà rivisto. «Già oggi – ha proseguito Salvini – gli italiani sono quelli che vanno in pensione in Europa più tardi di altri e quindi non mi sembra il momento per allungare l’età pensionabile. 🔗 Leggi su Open.online
