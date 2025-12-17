A due mesi dall’approvazione in Consiglio dei ministri e a pochi voti dall’approvazione parlamentare, il governo modifica ancora la Manovra. Le recenti modifiche includono una stretta sulle pensioni e un sostegno ad Confindustria, evidenziando un continuo aggiustamento delle misure economiche in vista dell’approvazione definitiva.

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, il governo cambia ancora le carte: con la stretta sulle pensioni spunta pure l’assist a Confindustria

A due mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri e a una manciata di voti dall’atteso via libera del Parlamento, il governo continua a riscrivere la Manovra. Ma la logica non cambia. Forte coi deboli e debole coi forti. Così il governo rivede alcune norme sulle imprese per strizzare l’occhio a Confindustria e opera un’ulteriore stretta sulle pensioni. Mentre viene confermato lo slittamento dei fondi del Ponte sullo Stretto, con 780 milioni iscritti nel bilancio di quest’anno che saranno spostati al 2033. Il governo continua a riscrivere la Manovra: stretta sulle pensioni e mano tesa a Confindustria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Tasse, affitti brevi e pensioni: così cambia la manovra del governo Meloni

Leggi anche: Pensioni, le correzioni del governo in manovra: dal tfr al riscatto della laurea, cosa cambia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Come sarà la Manovra 2026, le misure della nuova legge di bilancio spiegate in 8 punti

La manovra è stata stravolta. Pensioni e Ponte, cosa cambia - Piovono novità in serie: 780 milioni pper lo Stretto spostati al 2033. avvenire.it