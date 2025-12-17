Manovra e pensioni Meloni | Norma riscatto della laurea varrà per futuro
Il governo annuncia nuove misure sul riscatto della laurea, promettendo che queste avranno effetti futuri senza modificare l'attuale situazione dei pensionati. La norma mira a offrire opportunità di miglioramento per le future generazioni, enfatizzando l'importanza di investimenti sul capitale umano e di una riforma che possa favorire un sistema pensionistico più sostenibile e equo.
(Adnkronos) – Novità in arrivo sul fronte delle pensioni e in particolare sul riscatto della laurea. "Nessuno che ha riscattato la laurea vedrà cambiata l'attuale situazione. Qualsiasi modifica dovesse intervenire varrà solo per il futuro", ha precisato oggi, mercoledì 17 dicembre, nell'Aula del Senato la premier Giorgia Meloni, sottolineando che l'emendamento in questione "deve essere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
