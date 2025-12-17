Manovra | Braga ' altro che quota 100 con Salvini e Meloni arriveremo a quota 110'

L'annuncio di un aumento della quota pensionistica, con Salvini e Meloni che puntano a quota 110, contrasta con le promesse di abolizione della legge Fornero. La manovra sembra segnare un passo indietro rispetto alle aspettative di riforme più favorevoli ai lavoratori, suscitando critiche e preoccupazioni sulla direzione delle politiche previdenziali italiane.

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Salvini e Meloni avevano promesso di abolire la legge Fornero. Oggi fanno l'esatto contrario: la peggiorano e la rendono ancora più feroce. Passo dopo passo, tra nuovi paletti e tagli, questo governo spinge l'età pensionabile sempre più in alto. Altro che quota 100: sulle pensioni si va verso quota 110. Il governo ha sballato". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga. "Il nuovo emendamento della manovra, è un tradimento. Salari più bassi, meno diritti, pensioni sempre più lontane. E a pagare sono ancora una volta le nuove generazioni, truffate anche sul riscatto della laurea, i lavoratori e i pensionati”, aggiunge Braga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

