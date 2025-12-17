Manovra | Boccia ' cambia ancora anche su pensioni tornano indietro'

La manovra continua a macchiare il panorama politico italiano, con cambi di rotta e smentite che alimentano incertezza e tensione. Le parole di Boccia evidenziano un governo in costante movimento, segnato da divisioni e decisioni che sembrano più dettate dall’instabilità che da una visione coerente. Un quadro che non fa che aumentare la sfiducia nei cittadini e mettere in discussione la stabilità futura del paese.

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni ha annunciato che l'emendamento del governo sulle pensioni cambierà: è l'ennesima, vergognosa conferma che questo governo è diviso, nel caos. Stavano andando oltre la Fornero e ora sono costretti a tornare indietro perche hanno capito che colpivano i diritti dei più giovani. Vietare quei diritti ai giovani di oggi, che ne hanno paradossale più bisogno, è un gravissimo errore. Siamo al 17 dicembre e non sappiamo ancora quale manovra voteremo”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

