Manovra | arriva la doppia stretta sulle pensioni dal 2032
Dal 2032, le pensioni anticipate saranno soggette a una stretta più severa con l’introduzione di nuove regole, come previsto dal recente emendamento alla Manovra 2026 presentato dal Governo. Questa misura mira a riformare il sistema pensionistico, rendendo più complesso accedere ai trattamenti anticipati. Un cambiamento che potrebbe influenzare significativamente le scelte di lavoro e di vita dei futuri pensionati italiani.
Con il nuovo emendamento presentato dal Governo e inserito nella Manovra 2026, sarà ancora più difficile andare in pensione anticipata. Nel 2032 aumenterà la ‘finestra mobile’ che è necessario attendere prima di ricevere la pensione, che dai tre mesi attuali, salirà a quattro mesi. Un’altra stretta prevista nella manovra riguarda il riscatto della laurea triennale. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Manovra, doppia stretta sulle pensioni dal 2032, per le finestre e il riscatto laurea - Arriva una nuova doppia stretta sulle pensioni anticipate, quelle che consentono di andare in pensione al momento con 42 anni e 10 mesi di contributi. ansa.it
In Manovra arrivano la stretta sulle pensioni e il silenzio-assenso per il Tfr - Primi voti in Senato, l'ok dell'Aula atteso per il 23 dicembre. ansa.it
Manovra, stretta sulle pensioni anticipate: penalizzato chi esce prima - Doppia stretta in arrivo sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. unionesarda.it
