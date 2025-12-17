Manovra | arriva la doppia stretta sulle pensioni dal 2032

Dal 2032, le pensioni anticipate saranno soggette a una stretta più severa con l’introduzione di nuove regole, come previsto dal recente emendamento alla Manovra 2026 presentato dal Governo. Questa misura mira a riformare il sistema pensionistico, rendendo più complesso accedere ai trattamenti anticipati. Un cambiamento che potrebbe influenzare significativamente le scelte di lavoro e di vita dei futuri pensionati italiani.

Con il nuovo emendamento presentato dal Governo e inserito nella Manovra 2026, sarà ancora più difficile andare in pensione anticipata. Nel 2032 aumenterà la ‘finestra mobile’ che è necessario attendere prima di ricevere la pensione, che dai tre mesi attuali, salirà a quattro mesi. Un’altra stretta prevista nella manovra riguarda il riscatto della laurea triennale. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

