Manovra al Senato riprende l’esame in Commissione Bilancio | attesa la riformulazione del governo su pensioni
Al Senato, la Commissione Bilancio riprende l’esame della manovra, con l’attesa di una riformulazione del governo sulle pensioni. Dopo la prima seduta, le votazioni continuano per definire i dettagli della legge di bilancio, fondamentale per le prossime politiche economiche e sociali del paese. Lo scontro si intensifica mentre si cerca un accordo che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.
La Commissione Bilancio del Senato ha iniziato la seconda sessione di votazioni sul testo della manovra, dopo quella di ieri. Si lavorerà, viene riferito, sui testi non condivisi, dopo aver affrontato degli emendamenti comuni in materia di enti locali. Si attende l’arrivo di una nuova riformulazione da parte del governo che chiarisca la misura che interviene sulla finestra mobile e sul peso del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
