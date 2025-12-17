Manovra 2026 pensione anticipata più lontana | la stretta del Governo

La Manovra 2026 introduce una stretta sulla pensione anticipata, posticipando i tempi di accesso al trattamento per chi matura i requisiti dal 2032. La proposta, presentata dal governo in Commissione Bilancio del Senato, rappresenta una modifica significativa nelle modalità di accesso alle pensioni anticipate, con ripercussioni sui lavoratori interessati.

Roma, 17 dicembre 2025 – Novità per le pensioni nella Manovra 2026. Si allungano i tempi per la decorrenza del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 2032, come prevede una delle proposte nel pacchetto di emendamenti presentato dal governo in Commissione Bilancio del Senato. Cosa cambia. La proposta dispone infatti, per chi matura i requisiti per l’uscita anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, con un anno in meno per le donne) nel 2031 un posticipo della decorrenza di tre mesi. Ma quest’ultima aumenta progressivamente: a quattro mesi per chi matura i requisiti nel 2032 e 2033, a cinque mesi per chi li raggiunge nel 2034 e a sei mesi per chi li matura nel 2035 (quindi tre mesi in più rispetto al 2031). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

