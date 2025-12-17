Manovra 2026 pensione anticipata e riscatto della laurea | cosa cambia

Il maxiemendamento della Manovra 2026 introduce modifiche significative su pensione anticipata e riscatto della laurea. Annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il provvedimento è stato ufficialmente approvato e accompagnato dalla relazione tecnica, segnando importanti novità per il sistema pensionistico e i giovani laureati.

Arriva il maxiemendamento della Manovra 2026, annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, bollinato e accompagnato dalla relazione tecnica. Il provvedimento contiene coperture per 1,3 miliardi attraverso anticipi di liquidità da parte delle assicurazioni e una rimodulazione del Pnrr, con effetti migliorativi in termini di indebitamento pari a circa 5,7 miliardi per il 2026 e a 1,3 miliardi per il 2027. Vediamo quali sono le novità a partire dalla doppia stretta sulle pensioni anticipate e il riscatto della laurea. Manovra 2026: le novità. Riscatto della laurea e pensione anticipata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

