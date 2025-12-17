Manovra 2026 pensione anticipata e riscatto della laurea | cosa cambia
Il maxiemendamento della Manovra 2026 introduce modifiche significative su pensione anticipata e riscatto della laurea. Annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il provvedimento è stato ufficialmente approvato e accompagnato dalla relazione tecnica, segnando importanti novità per il sistema pensionistico e i giovani laureati.
Arriva il maxiemendamento della Manovra 2026, annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, bollinato e accompagnato dalla relazione tecnica. Il provvedimento contiene coperture per 1,3 miliardi attraverso anticipi di liquidità da parte delle assicurazioni e una rimodulazione del Pnrr, con effetti migliorativi in termini di indebitamento pari a circa 5,7 miliardi per il 2026 e a 1,3 miliardi per il 2027. Vediamo quali sono le novità a partire dalla doppia stretta sulle pensioni anticipate e il riscatto della laurea. Manovra 2026: le novità. Riscatto della laurea e pensione anticipata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Manovra 2026: dal 2031 il riscatto laurea pesa meno sulla pensione anticipata e si allungano i tempi di decorrenza. Emendamento del governo
Leggi anche: Manovra 2026, cosa cambia: mini Irpef sugli aumenti contrattuali e semestre di silenzio-assenso per i Tfr nei fondi pensione
RIFORMA PENSIONI Blocco AUMENTO Età Le ipotesi della Manovra 2026
Riscatto laurea e pensioni anticipate: cosa cambia dal 2032 con la Manovra 2026 - Manovra 2026: più attesa per la pensione anticipata e penalità sul riscatto laurea. alfemminile.com
Pensione anticipata nel mirino del maxiemendamento alla manovra 2026: finestra lunga e tagli al riscatto laurea - The post Pensione anticipata nel mirino del maxiemendamento alla manovra 2026: finestra lunga e tagli al riscatto laurea appeared first on Investireoggi. msn.com
Il maxi-emendamento del Governo allontana la decorrenza della pensione anticipata dal 2031 e depotenzia il riscatto di laurea: come cambia il capitolo pensioni in Manovra 2026. - facebook.com facebook
#manovra , arriva una penalizzazione per chi riscatta la laurea sulla #pensione anticipata x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.