Manovra 2026 e pensioni | l’uscita anticipata rallenta e il riscatto della laurea perde mesi

La Manovra 2026 segna un rallentamento nell’uscita anticipata e il riscatto della laurea si complica, perdendo mesi preziosi. Questi cambiamenti incidono direttamente sul futuro di tanti italiani, rendendo ancora più importante comprendere le nuove norme e pianificare con attenzione. La questione pensionistica si fa più intricata, ma conoscere le novità è il primo passo per affrontare con consapevolezza il proprio domani.

Manovra 2026, le novità: pensioni più lontane e Tfr silenzio-assenso per i giovani - Le modifiche alla legge di Bilancio più sostanziali riguardano le pensioni anticipate, che attualmente permettono di ritirarsi dal lavoro con 42 anni e 10 mesi di contributi. tg.la7.it

MANOVRA Pensioni e Tfr, le novità della Manovra 2026 - Il governo introduce cambiamenti significativi su pensioni anticipate, riscatto della laurea e previdenza complementare ... statoquotidiano.it

RIFORMA PENSIONI Blocco AUMENTO Età Le ipotesi della Manovra 2026

Pensioni, cosa succede nella nuova manovra - facebook.com facebook

Sulla manovra pensioni parlano di “mazzata”. In realtà allungano tutto: più anni di contributi, più mesi senza pensione e meno riscatto della laurea. È un modo per far lavorare di più le persone e pagare meno pensioni nel resto della vita. Non si ha il coraggio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.