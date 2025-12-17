Manchester City in rosso di 11 milioni nel 2025 L’ironia sui social | Gli diamo Lotito e risolvono tutto

Il Manchester City chiude il 2025 con una perdita di circa 11 milioni di euro, tra ricavi di 898 milioni e costi di 899 milioni. I social non perdono tempo e ironizzano: “Gli diamo Lotito e risolvono tutto”. La stagione si conferma complessa per i Citizens, tra bilanci in rosso e battute che non mancano mai.

Il Manchester City ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di circa 11,3 milioni di euro, con ricavi pari a 898 milioni e costi saliti a 899 milioni di euro. L’indebitamento lordo del club ha superato 1,27 miliardi di euro, mentre il patrimonio netto è sceso a 967 milioni. Calcio e Finanza scrive: “Il Manchester City ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 9,9 milioni di sterline (pari a poco meno di 11,3 milioni di euro), in netto calo rispetto all’utile di oltre 73,7 milioni di sterline (84 milioni di euro, al cambio attuale) dell’esercizio 202324. Considerando anche le plusvalenze, il fatturato del club inglese ha toccato quota 789,3 milioni di sterline (898 milioni di euro), con un calo di circa l’8% rispetto al 202324, mentre i costi sono cresciuti dell’1,3% arrivando a quota 790,2 milioni di sterline (899 milioni di euro)”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

City, disastro Trafford col Tottenham: doppia papera e rischia il rosso. Donnarumma può risolvere l'allarme portiere - Il mercato portieri del Manchester City appare ancora apertissimo nonostante l'acquisto di James Trafford per oltre 30 milioni di euro. corrieredellosport.it

Manchester City, il bilancio torna in rosso dopo quattro anni. Ricavi in calo a causa di minori plusvalenze e costi in crescita: perdite per 11 milioni nel 2025 x.com

Il portiere della nazionale italiana e del Manchester City ha ricevuto il premio di portiere dell'anno 2025 https://www.ukcalcio.com/2025/12/best-fifa-football-awards-2025-gianluigi-donnarumma-nominato-portiere-dellanno/ - facebook.com facebook