Manchester City–Brentford | preview completa dei quarti di Carabao Cup tra turnover assenze e ambizioni

Il match tra Manchester City e Brentford, valido per i quarti di finale della Carabao Cup, si disputa all’Etihad Stadium. La sfida, in gara secca, rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, con turnover, assenze e ambizioni di qualificazione alle semifinali a fare da sfondo a questa partita cruciale.

All’ Etihad Stadium va in scena una sfida che vale tantissimo: Manchester City–Brentford è un quarto di finale di Carabao Cup (EFL Cup) in gara secca, con in palio l’accesso alle semifinali. Per il City è l’occasione di rimettere le mani su un trofeo che negli anni recenti ha spesso dominato, ma che nelle ultime stagioni è diventato meno “scontato”. Per il Brentford, invece, è la classica partita da “colpo grosso”: una notte in cui la stagione può cambiare volto. Quando si gioca e dove. Data: mercoledì 17 dicembre 2025. Stadio: Etihad Stadium, Manchester. Competizione: Carabao Cup (EFL Cup), quarti di finale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

