Il caso di Francesca Albanese e il suo stop da parte del preside a un incontro di

© Ilgiornale.it - "Manca il contraddittorio". Dopo il caso Albanese stop del preside a un incontro di "Assopace Palestina"

Il caso di Francesca Albanese nelle scuole potrebbe diventare la pietra miliare per un prima e per un dopo in un contesto storico e politico in cui si chiede ai docenti e al mondo scolastico il rispetto della pluralità di informazione per gli studenti e, soprattutto, il rispetto del luogo istituzionale. In questi giorni gli ispettori del ministero dell'Istruzione si sono presentati nelle scuole segnalate per capire cosa sia accaduto e come si siano svolti questi incontri, che non hanno mai avuto contradditorio e, anche a fronte di questo, sono iniziate le prime disdette nelle scuole. Effettuando una ricerca sugli incontri di Francesca Albanese nelle scuole, emerge che questi si sono attualmente esauriti e non ne sono previsti altri nel breve periodo, almeno non sotto l'organizzazione della rete "Docenti per Gaza", che a partire da gennaio ha in programma altri webinar senza la relatrice speciale dell'Onu ma con altri attivisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Ondata di solidarietà per Liliana Segre dopo il “caso” Albanese. La sinistra tace

Leggi anche: Le proteste nell’Università: prosegue il presidio dopo l’incontro con la rettrice Petrucci. Gli studenti: “Stop accordi con Israele”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Intervento della psicologa Maura Manca - Giulia J Schiff pilota

"Manca il contraddittorio". Dopo il caso Albanese stop del preside a un incontro di "Assopace Palestina" - Il caso di Francesca Albanese nelle scuole potrebbe diventare la pietra miliare per un prima e per un dopo in un contesto storico e politico in cui si chiede ai docenti e al mondo scolastico il ... ilgiornale.it