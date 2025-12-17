' Mamma' tiene lo zaino e loro vanno a spacciare 23 arresti
Un'operazione di polizia ha portato all'arresto di 23 persone coinvolte in un'attività di spaccio di droga, tra cui episodi di cessione di crack a un minore di 13 anni e a un uomo con il figlio in braccio. L'indagine ha svelato un network criminale attivo nel territorio, evidenziando la gravità e la pericolosità delle attività illecite.
Ci sono anche una cessione di crack a un 13enne e una a un padre con il figlio in braccio tra le oltre 1.600, documentate da carabinieri e polizia locale, che nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 23 persone.Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Le uova vanno tenute in frigo o fuori? La risposta (definitiva?): “Vanno tenute nella loro confezione, in frigorifero e con la punta rivolta verso il basso. Ecco come mai”
Leggi anche: Scontri a Milano durante il corteo per Gaza, due minorenni vanno agli arresti domiciliari: l'accusa di «resistenza aggravata»
... E' TEMPO DI GOODBYE ...
Come insegnare ai bambini a fare lo zaino da soli: strategie ed errori da evitare - L’inizio della scuola porta sempre con sé emozione, entusiasmo ma anche la necessità di una buona dose di organizzazione familiare. dilei.it
Quanti elementi contiene l’insieme delle lettere della parola MAMMA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.