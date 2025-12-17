' Mamma' tiene lo zaino e loro vanno a spacciare 23 arresti

Un'operazione di polizia ha portato all'arresto di 23 persone coinvolte in un'attività di spaccio di droga, tra cui episodi di cessione di crack a un minore di 13 anni e a un uomo con il figlio in braccio. L'indagine ha svelato un network criminale attivo nel territorio, evidenziando la gravità e la pericolosità delle attività illecite.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.