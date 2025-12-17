' Mamma ho perso l’aereo' diventa danza | gli allievi di Amarindance in scena a Calambrone
La scuola di danza Amarindance di Calambrone presenta un nuovo spettacolo natalizio, “Mamma ho perso l’aereo”. Gli allievi della scuola portano in scena una performance originale ispirata al celebre film, celebrando il suo 35º anniversario con un omaggio artistico che unisce danza e creatività in un contesto festivo.
La scuola di danza Amarindance di Calambrone torna in scena con un nuovo e originale spettacolo natalizio: “Mamma ho perso l’aereo”, un progetto che rende omaggio a uno dei cult più amati di sempre, proprio nell’anno in cui il film compie 35 anni.L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle ore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Il sequel di mamma ho perso l’aereo diventa realtà con questa idea innovativa
Leggi anche: Daniel Stern di “Mamma, ho perso l’aereo” è stato ricoverato in ospedale per una emergenza. È mistero sulle cause del malore, il suo portavoce: “Ora sta bene”
MAMMA HO PERSO L' AEREO Le Trappole di Kevin Home Alone HD
La casa di “Mamma, ho perso l’aereo” sarà restaurata per tornare alla magia originale - Ci sono edifici diventati simboli della storia del cinema, come la casa di "Mamma, ho perso l’aereo" che sarà riportata alla magia del film ... amica.it
“Era diventata grigia, aveva perso il suo spirito e la sua magia”: la casa di “Mamma, ho perso l’aereo” torna com’era nel film - La storica villa di Winnetka ritroverà l'aspetto originale di 'Mamma ho perso l'aereo' dopo le critiche al restyling minimalista ... ilfattoquotidiano.it
La casa di “Mamma, ho perso l'aereo” sarà ristrutturata dai nuovi proprietari: «Tornerà originale, come nel film» - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.