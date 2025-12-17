Mamma aiuto Corri Poi le lacrime Il racconto dei minuti di terrore a casa dell' assessora

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di paura e tensione nella casa dell’assessora Angela Travagli e del marito Riccardo Bizzarri, ex sindaco di Masi Torello. In soli cinque minuti si è consumata una rapina, trasformando un pomeriggio normale in un’esperienza di terrore. Ecco il racconto di quei minuti tra emergenza, lacrime e speranza di riprendere il controllo.

Immagine generica

Cinque minuti possono essere molto rapidi o molto lenti, dipende da cosa succede nel frattempo. Nel pomeriggio di martedì 16, nella casa a Porotto dell’assessora comunale Angela Travagli e del marito ex sindaco di Masi Torello, Riccardo Bizzarri, quei cinque minuti - durante la rapina e il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: “Mamma è morta…”. Grande Fratello, il triste racconto del concorrente e cala la tristezza nella Casa

Leggi anche: Incendio a Cornaredo, il racconto della vicina di casa delle tre vittime: "Il padre è uscito per chiamare aiuto e poi è rientrato"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Yunes LaGrintaa feat. Zeta Cooper - Lacrime Dèsolè RMX prod. Twelverizz

Video Yunes LaGrintaa feat. Zeta Cooper - Lacrime Dèsolè RMX prod. Twelverizz

Io Canto Family, Noemi commuove tutti: “Vi racconto un segreto sulla mia mamma”/ Pubblico in lacrime - Io Canto Family, lacrime sul palco per Lia e la mamma, Noemi rompe il silenzio e parla del “lettone pre Sanremo”. ilsussidiario.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.