Maltrattava cucciolo di cane condannato a 5 mesi noto professionista del Pescarese

Un professionista residente in provincia di Pescara è stato condannato a cinque mesi di reclusione dal tribunale locale per aver maltrattato un cucciolo di cane. La sentenza evidenzia l'impegno delle autorità nel tutelare il benessere degli animali e nel punire comportamenti violenti.

Un noto professionista residente in provincia di Pescara è stato condannato dal tribunale di Pescara a 5 mesi di reclusione per il reato di maltrattamento.L'uomo avrebbe maltrattato un cucciolo di cane di piccola taglia che avevo preso in adozione.Il caso è emerso grazie all'intervento delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

