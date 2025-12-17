Maltrattamenti ed estorsione Il figlio si ’salva’ dalla pena ma deve restare in comunità

Un giovane di 26 anni è coinvolto in reati di maltrattamenti, estorsione e lesioni ai danni dei genitori, che nonostante tutto mantengono un profondo affetto. La giustizia ha deciso di condannarlo, ma con la possibilità di evitare la pena detentiva, stabilendo che debba rimanere in comunità. L'incidente evidenzia le tensioni familiari e il valore della riabilitazione.

Maltrattamenti, estorsione e lesioni nei confronti dei genitori. Che, nonostante il periodo difficile che hanno dovuto attraversare, nutrono un enorme affetto per il figlio 26enne. Tanto da aver ritirato la querela nei confronti del giovane. Ieri arrivato a palazzo di giustizia accompagnato dai volontari della pubblica assistenza perché si trova attulamente ospite di una struttura in Umbria. Una misura di sicurezza. L’uomo è in una delicata condizione psicologica. Il suo avvocato, Francesca Martini, aveva chiesto il rito abbreviato condizionato però ad una perizia psichiatrica dalla quale è emerso un vizio parziale di mente. Lanazione.it

