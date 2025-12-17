Maltempo in Toscana | nuova allerta gialla giovedì 18 per rischio idrogeologico Le zone interessate

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana è sotto allerta gialla giovedì 18 dicembre a causa di maltempo, con rischio idrogeologico. Un flusso umido e mite meridionale porterà temporali tra sera di oggi e mattina di domani, interessando diverse zone della regione.

La Toscana continua ad essere interessata da un flusso umido e mite meridionale, che, dopo parziali schiarite pomeridiane, porterà nuovamente tra la sera di oggi, mercoledì 17 dicembre, e le prima parte del mattino di domani, giovedì 18 dicembre 2025, locali temporali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

