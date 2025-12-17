Maltempo e approdi danneggiati il sindaco di Lipari avvisa il Prefetto | Situazione inquietante
Il maltempo ha causato ingenti danni agli approdi e numerosi disagi nell'isola di Lipari. Il sindaco Riccardo Gullo ha espresso forte preoccupazione, definendo la situazione
“Situazione particolarmente inquietante”. Così il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, commenta i disagi dovuti al maltempo e alla mancanza di interventi risolutivi. Il riferimento è ai collegamenti tra il principale centro eoliano e Milazzo, ostacolati anche dalle condizioni fatiscenti degli. Messinatoday.it
