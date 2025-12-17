Maltempo e approdi danneggiati il sindaco di Lipari avvisa il Prefetto | Situazione inquietante

Il maltempo ha causato ingenti danni agli approdi e numerosi disagi nell'isola di Lipari. Il sindaco Riccardo Gullo ha espresso forte preoccupazione, definendo la situazione

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.