Maltempo e approdi danneggiati il sindaco di Lipari avvisa il Prefetto | Situazione inquietante

Il maltempo ha causato ingenti danni agli approdi e numerosi disagi nell'isola di Lipari. Il sindaco Riccardo Gullo ha espresso forte preoccupazione, definendo la situazione

Situazione particolarmente inquietante”. Così il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, commenta i disagi dovuti al maltempo e alla mancanza di interventi risolutivi. Il riferimento è ai collegamenti tra il principale centro eoliano e Milazzo, ostacolati anche dalle condizioni fatiscenti degli. Messinatoday.it

