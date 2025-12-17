Maltempo di metà novembre autorizzati i primi 22 ristori

A metà novembre, il maltempo ha causato ingenti danni in diverse zone, richiedendo interventi urgenti. Oggi, l’assessore regionale Riccardo Riccardi ha firmato un decreto di protezione civile, autorizzando i primi 22 ristori per la popolazione colpita. Con un totale di 245mila euro destinati ai beneficiari residenti nei comuni danneggiati, si avvia un primo passo verso il ristoro e la ripresa delle comunità interessate.

