Maltempo di metà novembre autorizzati i primi 22 ristori
A metà novembre, il maltempo ha causato ingenti danni in diverse zone, richiedendo interventi urgenti. Oggi, l’assessore regionale Riccardo Riccardi ha firmato un decreto di protezione civile, autorizzando i primi 22 ristori per la popolazione colpita. Con un totale di 245mila euro destinati ai beneficiari residenti nei comuni danneggiati, si avvia un primo passo verso il ristoro e la ripresa delle comunità interessate.
Arrivano i primi fondi di ristoro per la popolazione colpita dal maltempo di metà novembre. L'assessore regionale Riccardo Riccardi ha firmato oggi un decreto di protezione civile per liquidare 245mila euro ai primi 22 beneficiari residenti nei comuni danneggiati.
