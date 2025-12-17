Malta Air parasole spegne un motore in volo | cosa è successo sul Cracovia-Bergamo

Un episodio insolito e fortunatamente senza conseguenze ha coinvolto un volo Malta Air da Cracovia a Bergamo. Poco dopo il decollo, uno dei due motori si è spento inaspettatamente a causa della caduta accidentale di un'aletta parasole sul parabrezza. Un evento raro che ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulle procedure di volo, dimostrando come piccoli incidenti possano verificarsi anche nelle situazioni più improbabili.

Un caso più unico che raro ma realmente accaduto e fortunatamente senza alcuna conseguenza: poco dopo il decollo di un volo operato da Malta Air da Cracovia e diretto all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio uno dei due motori si è spento per la caduta accidentale dell' aletta parasole posta sul parabrezza dell'aereo. Cosa è successo. Anche se la notizia è venuta a galla nelle ultime ore, gli eventi sono accaduti l'8 dicembre scorso: un Boeing 737-8 Max di Malta Air che è di proprietà di Ryanair decolla dall'aeroporto polacco ma appena giunto ad una quota compresa tra 2.500 e tremila metri dopo il decollo accade quello che non ci si aspetta: la protezione per i raggi solari si stacca cadendo al di sopra di una delle leve di avviamento del motore, causandone lo spegnimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

