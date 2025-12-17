Malpensa sequestrati 18mila farmaci illegali Erano nascosti nei bagagli o in spedizioni postali
Nell'aeroporto di Malpensa, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane hanno sequestrato oltre 18.000 farmaci illegali nascosti in bagagli e spedizioni postali, denunciando 11 persone. L'operazione evidenzia i rischi legati al traffico di medicinali non autorizzati e l'impegno delle autorità nel contrastare il fenomeno.
Malpensa (Varese), 17 dicembre 2025 – Oltre 18mila farmaci senza le autorizzazioni necessarie sono stati scoperti e sequestrati all'aeroporto di Malpensa dalla Guardia di finanza di Varese, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, portando alla denuncia di 11 persone. I farmaci, importati dall'estero, privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi, erano nascosti all'interno dei bagagli personali e in spedizioni postali. I medicinali erano, in particolare, destinati al trattamento sanitario di condizioni associate a malattie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla o lesioni del midollo spinale, nonché impiegati in associazione alla dieta per la perdita di peso o nell'ambito della medicina estetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Farmaci illegali nei bagagli a Malpensa, dalla sclerosi multipla alle diete dimagranti, 11 denunciati
Leggi anche: Sequestrati chili di droga, armi e soldi nei boschi dello spaccio. Erano nascosti in un cunicolo sotto i massi
Malpensa, una bomba sul doping
Malpensa, sequestrati 18mila farmaci illegali. Erano nascosti nei bagagli o in spedizioni postali - Intercettati dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli migliaia di medicinali privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi ... ilgiorno.it
GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 18 MILA FARMACI ILLEGALI A MALPENSA, BLOCCATI 11 SOGGETTI PER IMPORTAZIONE NON AUTORIZZATA» - **Sequestrati all'aeroporto di Malpensa oltre 18 mila farmaci illegali privi delle autorizzazioni sanitarie per l'importazione e potenzialmente dannosi per la ... agenziagiornalisticaopinione.it
L'articolo completo: https://www.laprovinciadivarese.it/arrestato-a-malpensa-47enne-organizzava-viaggi-con-documenti-falsi-per-immigrati-clandestini-394472/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.