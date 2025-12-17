malpensa sequestrati 18mila farmaci illegali erano nascosti nei bagagli o in spedizioni postali

Nell'aeroporto di Malpensa, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane hanno sequestrato oltre 18.000 farmaci illegali nascosti in bagagli e spedizioni postali, denunciando 11 persone. L'operazione evidenzia i rischi legati al traffico di medicinali non autorizzati e l'impegno delle autorità nel contrastare il fenomeno.

Malpensa (Varese), 17 dicembre 2025 – Oltre 18mila farmaci senza le autorizzazioni necessarie sono stati scoperti e sequestrati all'aeroporto di Malpensa dalla Guardia di finanza di Varese, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, portando alla denuncia di 11 persone. I farmaci, importati dall'estero, privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi, erano nascosti all'interno dei bagagli personali e in spedizioni postali. I medicinali erano, in particolare, destinati al trattamento sanitario di condizioni associate a malattie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla o lesioni del midollo spinale, nonché impiegati in associazione alla dieta per la perdita di peso o nell'ambito della medicina estetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

