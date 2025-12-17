Una serata di paura a Salerno, dove un'anziana donna ha accusato un malore mentre era seduta su una panchina in piazza Alario. Immediatamente soccorsa dal 118, l'episodio ha generato preoccupazione tra i passanti. La pronta risposta dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

© Salernotoday.it - Malore mentre è seduta su di una panchina, anziana soccorsa dal 118

Paura questa sera, a Salerno, quando una donna anziana ha avvertito un malore in piazza Alario. Si trovava seduta su di una panchina, quando si è sentita poco bene. Per fortuna, sul posto è giunta rapidamente un'ambulanza che ha provveduto a soccorrerla, allertata da alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Scippata della borsa mentre è seduta su una panchina in piazza, Giovanna Trovò ha un malore e muore a 79 anni

Leggi anche: Le rubano la borsa mentre è seduta su una panchina, poi il dramma: trovata così

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scippata della borsetta mentre è seduta su una panchina in piazza, Giovanna Trovò ha un malore e muore a 79 anni - Va a fare una passeggiata in centro, si siede su una panchina, viene distratta e derubata della borsetta, muore poco dopo per un arresto cardiaco. corriereadriatico.it

Anziana viene scippata della borsetta mentre è seduta su una panchina di piazza Cesare Battisti, ha un malore e muore a 79 anni - Va a fare una passeggiata in centro, si siede su una panchina, viene distratta e derubata della borsetta, muore poco dopo per un arresto cardiaco. ilgazzettino.it

Malore mentre fa la tinta, salvata dal parrucchiere - Montecassiano (Macerata), 26 settembre 2025 – Accusa un malore mentre sta facendo la tinta dal parrucchiere: anziana rianimata dal parrucchiere e da un cliente, ex carabiniere. ilrestodelcarlino.it

https://corrierediragusa.it/2025/12/09/seduta-del-consiglio-comunale-sospesa-a-ragusa-per-un-malore-in-aula-accusato-dallassessore-al-bilancio-giovanni-iacono/ - facebook.com facebook