Malore in ufficio gli impiegati usano il defibrillatore e salvano un uomo in arresto cardiaco

Un malore improvviso in ufficio ha messo a rischio la vita di un uomo, ma grazie all'intervento tempestivo degli impiegati e all'uso del defibrillatore automatico, è stato possibile salvarlo. La prontezza e la collaborazione del team hanno fatto la differenza, dimostrando l'importanza di dispositivi di emergenza facilmente accessibili in ambienti pubblici.

Un malore improvviso dentro un ufficio, una serie di azioni corrette e alla fine la buona notizia, l'uomo colpito da arresto cardiaco è stato salvato, grazie anche alla presenza, nelle vicinanze di un defibrillatore automatico installato in luogo pubblico facilmente accessibile.

